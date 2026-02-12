Социальный фонд проактивно пересмотрит выплаты многодетным семьям
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Социальный фонд России проактивно пересмотрит выплаты многодетным семьям с тремя и более детьми с превышением дохода в 10%, сообщили в Соцфонде РФ.
"Проект поправок, сохраняющих право на пособие для многодетных семей с незначительным превышением по доходам, внесен правительством в Государственную думу. Изменения предусматривают, что Социальный фонд автоматически оформит выплату всем родителям с тремя и более детьми, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого дохода сверх лимита", - говорится в сообщении фонда в мессенджере Max.
Уточняется, что по действующим правилам, незначительное превышение лишает семью права на получение выплаты. Так, в соответствии с разработанными поправками, если доход семьи вырос за период получения пособия, при следующем обращении она будет вправе продлить выплату еще на год.
"Новый механизм выплат после утверждения будет обеспечен в максимально удобном и проактивном формате, чтобы многодетные родители как можно раньше воспользовались расширенными возможностями получения пособия", – добавил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило изменения, которые позволят многодетным семьям сохранить право на единое пособие при незначительном - 10% - превышении порога по доходам. Кабмин рассчитывает, что поправка распространит свое действие на период с 1 января 2026 года.