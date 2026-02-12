https://1prime.ru/20260212/whatsapp-867415559.html

Песков назвал причину блокировки WhatsApp

Песков назвал причину блокировки WhatsApp

2026-02-12T13:33+0300

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было реализовано в связи с нежеланием корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается блокировки WhatsApp - действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta* следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

