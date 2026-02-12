Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.02.2026, ПРАЙМ
Разработчики продолжат поддерживать работу WhatsApp в России
Разработчики продолжат поддерживать работу WhatsApp в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Разработчики продолжат поддерживать работу WhatsApp в России
Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T13:53+0300
2026-02-12T13:53+0300
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России. "Мы продолжаем делать все возможное", - говорится в сообщении на странице WhatsApp в соцсети Х.Домен этой платформы в среду исчез из Национальной системы доменных имен из-за несоблюдения норм российского законодательства, что сделало возможным доступ к мессенджеру только при помощи VPN. К решению о блокировке WhatsApp привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений. Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
13:53 12.02.2026
 
Разработчики продолжат поддерживать работу WhatsApp в России

Разработчики WhatsApp заявили, что продолжат поддерживать его работу в России

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России.
"Мы продолжаем делать все возможное", - говорится в сообщении на странице WhatsApp в соцсети Х.
Домен этой платформы в среду исчез из Национальной системы доменных имен из-за несоблюдения норм российского законодательства, что сделало возможным доступ к мессенджеру только при помощи VPN. К решению о блокировке WhatsApp привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений.
Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Песков назвал причину блокировки WhatsApp
13:33
Песков назвал причину блокировки WhatsApp
13:33
 
ТехнологииРОССИЯРФДмитрий ПесковWhatsAppMetaРоскомнадзор
 
 
