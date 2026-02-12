Некоторые домены WhatsApp сохранились в системе Рунета

https://1prime.ru/20260212/whatsapp-867418766.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ряд доменов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) - whatsapp.com и web.whatsapp.com - исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о "суверенном Рунете", однако некоторые все же остались, выяснил корреспондент РИА Новости. Удаление домена из НСДИ означает, что сайт перестает открываться в России напрямую, даже если во всем мире он работает. Так, при попытке открыть страницу по одному из этих доменных имен в интернете, браузер выдает ошибку: "не удается открыть страницу, так как сервер не может быть найден". При этом информация об IP-адресах доменных имен whatsapp.net для работы мобильного приложения и wa.me для размещения специальных ссылок, которые позволяют мгновенно открывать чат в мессенджере, все еще есть в НСДИ. Ранее в четверг разработчики мессенджера заявили о намерении поддерживать работу WhatsApp в России. Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении WhatsApp с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений. К решению о блокировке WhatsApp привело нежелание корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
