"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака
2026-02-12T14:28+0300
2026-02-12T14:28+0300
бизнес
россия
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" подал заявки на регистрацию двух товарных знаков - "Яндекс Нейробухгалтер" и "Я Нейромаркетолог", выяснило РИА Новости, изучив базу Федерального института промышленной собственности. Компания подала заявку 10 февраля. Согласно заявке, товарный знак "Я Нейромаркетолог" может использоваться для компьютерных программ, хранения документов на электронных носителях, услуг по написанию текстов - в том числе сценариев и других публикаций, ИИ-услуг, аренды доменных имен и т.д. Товарный знак "Яндекс Нейробухгалтер" может применяться в аналогичных сферах. Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса", регистрация товарных знаков для различных целей является обычной практикой. "Не все из них находят применение", - добавили в компании.
бизнес, россия, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс
14:28 12.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" подал заявки на регистрацию двух товарных знаков - "Яндекс Нейробухгалтер" и "Я Нейромаркетолог", выяснило РИА Новости, изучив базу Федерального института промышленной собственности.
Компания подала заявку 10 февраля.
Согласно заявке, товарный знак "Я Нейромаркетолог" может использоваться для компьютерных программ, хранения документов на электронных носителях, услуг по написанию текстов - в том числе сценариев и других публикаций, ИИ-услуг, аренды доменных имен и т.д. Товарный знак "Яндекс Нейробухгалтер" может применяться в аналогичных сферах.
Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса", регистрация товарных знаков для различных целей является обычной практикой. "Не все из них находят применение", - добавили в компании.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
