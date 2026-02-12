"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака

https://1prime.ru/20260212/yandeks-867417783.html

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" подал заявки на регистрацию двух товарных знаков - "Яндекс Нейробухгалтер" и "Я Нейромаркетолог", выяснило РИА Новости, изучив базу Федерального института промышленной собственности. Компания подала заявку 10 февраля. Согласно заявке, товарный знак "Я Нейромаркетолог" может использоваться для компьютерных программ, хранения документов на электронных носителях, услуг по написанию текстов - в том числе сценариев и других публикаций, ИИ-услуг, аренды доменных имен и т.д. Товарный знак "Яндекс Нейробухгалтер" может применяться в аналогичных сферах. Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса", регистрация товарных знаков для различных целей является обычной практикой. "Не все из них находят применение", - добавили в компании.

