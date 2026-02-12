https://1prime.ru/20260212/yazyk-867420426.html
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке - 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T15:56+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке. "Уважаемые предприниматели, с 1 марта в Херсонской области вступает в силу федеральный закон "О защите русского языка". Вывески, меню, ценники, указатели — вся информация для потребителей должна быть на русском языке. Иностранные слова допустимы только с полным и понятным переводом. Писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что за нарушения предусмотрены штрафы и демонтаж вывесок за счёт владельца. "Прошу отнестись к этому внимательно и заранее привести всё в порядок", - подчеркнул губернатор.
