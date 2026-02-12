Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке - 12.02.2026
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T15:56+0300
2026-02-12T15:56+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке. "Уважаемые предприниматели, с 1 марта в Херсонской области вступает в силу федеральный закон "О защите русского языка". Вывески, меню, ценники, указатели — вся информация для потребителей должна быть на русском языке. Иностранные слова допустимы только с полным и понятным переводом. Писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что за нарушения предусмотрены штрафы и демонтаж вывесок за счёт владельца. "Прошу отнестись к этому внимательно и заранее привести всё в порядок", - подчеркнул губернатор.
херсонская область
1920
1920
true
общество , херсонская область, владимир сальдо
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо
15:56 12.02.2026
 
Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке

Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке с 1 марта

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке.
"Уважаемые предприниматели, с 1 марта в Херсонской области вступает в силу федеральный закон "О защите русского языка". Вывески, меню, ценники, указатели — вся информация для потребителей должна быть на русском языке. Иностранные слова допустимы только с полным и понятным переводом. Писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что за нарушения предусмотрены штрафы и демонтаж вывесок за счёт владельца.
"Прошу отнестись к этому внимательно и заранее привести всё в порядок", - подчеркнул губернатор.
Общество Херсонская область Владимир Сальдо
 
 
