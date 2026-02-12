https://1prime.ru/20260212/yazyk-867420426.html

Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке

Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке - 12.02.2026, ПРАЙМ

Сальдо предупредил о штрафах за вывески на иностранном языке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T15:56+0300

2026-02-12T15:56+0300

2026-02-12T15:56+0300

общество

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о штрафах с 1 марта за вывески, меню и указатели на иностранном языке. "Уважаемые предприниматели, с 1 марта в Херсонской области вступает в силу федеральный закон "О защите русского языка". Вывески, меню, ценники, указатели — вся информация для потребителей должна быть на русском языке. Иностранные слова допустимы только с полным и понятным переводом. Писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что за нарушения предусмотрены штрафы и демонтаж вывесок за счёт владельца. "Прошу отнестись к этому внимательно и заранее привести всё в порядок", - подчеркнул губернатор.

https://1prime.ru/20260201/kvartiry-867048258.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , херсонская область, владимир сальдо