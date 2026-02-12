https://1prime.ru/20260212/yuan-867425317.html

Юань на Мосбирже остается стабильным

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг продолжает стабилизироваться в районе 11,15 рубля накануне пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,22 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,919 против 6,901 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,94 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжает стабилизироваться в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. При этом игроки рынка продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +8,46% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +12,77% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. "Курс рубля продолжает совершать разнонаправленные движения в узком диапазоне завершающейся торговой недели. Вероятно, консолидация по-прежнему обусловлена тем, что ограниченное поступление иностранной валюты от экспорта, который находится под давлением санкций и геополитики, компенсируется традиционно слабым в начале года импортом. К тому же остается повышенным предложение инвалюты со стороны ЦБ в рамках исполнения бюджетного правила", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +10,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,01% на предыдущих торгах. Таким образом показатель обновил максимум с ноября 2024 года. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.58 мск падала на 1% - до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 96,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Базовый сценарий на ближайшие дни сохраняется — движение курса в коридоре 77-79 рублей за доллар, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Ключевой момент — завтрашнее заседание ЦБ РФ. Если регулятор подтвердит сохранение ставки на 16% с жесткой риторикой, рубль получит поддержку. Снижение на 50 базисных пунктов или мягкие комментарии могут подтолкнуть юань вверх. Но основным фактором риска остается геополитика: любое обострение вокруг Ирана или Ормузского пролива резко повышает волатильность нефтяных котировок, а вслед за ними и рубля", - добавляет он. Баланс между интересами экспортеров и необходимостью сдерживать инфляцию находится в руках ЦБ — решение завтра покажет, куда "качнется маятник", резюмирует Силаев. Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" ожидает на краткосрочном горизонте сценарий движения юаня в границах начала недели 11,1—11,21 рубля.

