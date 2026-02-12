Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.02.2026 Юань по отношению к рублю немного прибавил в четверг
Юань по отношению к рублю немного прибавил в четверг
рынок
рф
сша
китай
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг немного прибавил, оставаясь в "боковике" накануне пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки и составил 11,17 рубля. Курсовой коридор составил 11,14-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,23 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил стабилизироваться в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. Инвесторы занимали выжидательные позиции перед пятничным решением ЦБ РФ по ключевой ставке. "Картина на валютном рынке остается относительно стабильной. Рынок нащупал временный баланс спроса и предложения. Независимо от решения по ключевой ставке, ЦБ завтра, вероятнее всего, сохранит жесткий сигнал, и это априори в пользу нацвалюты. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в феврале чуть сократился, но остается у максимумов с 2021 года", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.59 мск падала на 2,98%, до 67,33 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,06%, до 96,98 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль в первом полугодии будет сохранять поддержку со стороны все еще приличного предложения валюты, поддерживаемого бюджетным правилом, и высоких процентных ставок, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Более заметное ослабление к 86-88 рублям за доллар допускаем лишь к концу 2026 года", - добавляет он. Спрос на юаневую ликвидность в ближайшее время может быть выше среднего - всю будущую неделю в Китае будут праздничные выходные в связи с наступлением Нового года по лунному календарю, считает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по курсам - 11-11,3 рубля за юань, 76,5-78,5 рубля за доллар", - добавляет он.
рынок, рф, сша, китай, "бкс мир инвестиций"
Рынок, РФ, США, КИТАЙ, "БКС Мир инвестиций"
22:14 12.02.2026
 
© fotolia.com / dacasdoЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Юань. Архивное фото
© fotolia.com / dacasdo
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг немного прибавил, оставаясь в "боковике" накануне пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки и составил 11,17 рубля. Курсовой коридор составил 11,14-11,19 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,23 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Юань на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил стабилизироваться в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. Инвесторы занимали выжидательные позиции перед пятничным решением ЦБ РФ по ключевой ставке.
"Картина на валютном рынке остается относительно стабильной. Рынок нащупал временный баланс спроса и предложения. Независимо от решения по ключевой ставке, ЦБ завтра, вероятнее всего, сохранит жесткий сигнал, и это априори в пользу нацвалюты. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в феврале чуть сократился, но остается у максимумов с 2021 года", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.59 мск падала на 2,98%, до 67,33 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,06%, до 96,98 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Рубль в первом полугодии будет сохранять поддержку со стороны все еще приличного предложения валюты, поддерживаемого бюджетным правилом, и высоких процентных ставок, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Более заметное ослабление к 86-88 рублям за доллар допускаем лишь к концу 2026 года", - добавляет он.
Спрос на юаневую ликвидность в ближайшее время может быть выше среднего - всю будущую неделю в Китае будут праздничные выходные в связи с наступлением Нового года по лунному календарю, считает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по курсам - 11-11,3 рубля за юань, 76,5-78,5 рубля за доллар", - добавляет он.
 
