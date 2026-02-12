https://1prime.ru/20260212/yuar-867431371.html

ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие

2026-02-12T23:02+0300

мировая экономика

сирил рамафоса

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg

ПРЕТОРИЯ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Южно-Африканской Республики классифицировали ситуацию с распространением ящура среди скота в стране как национальное бедствие, объявил президент страны Сирил Рамафоса. "Мы классифицировали ящур как национальное бедствие и будем задействовать все необходимые ресурсы в рамках государства для преодоления этого кризиса", - сказал он, выступая с обращением о состоянии нации. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X.По его словам, нынешняя вспышка ящура - одна из самых серьезных, с какими страна когда-либо сталкивалась. "Эта болезнь наносит ущерб нашей экономике, приводя к запретам на экспорт, торговым ограничениям и гибели скота", - добавил он. Как заявил Рамафоса, было принято решение вакцинировать все 14 миллионов голов скота в стране, для чего понадобятся 28 миллионов вакцин. Мероприятия по вакцинации будут проводиться в течение ближайших месяцев. Для отслеживания ситуации создана рабочая группа, в рамках которой совместно будут работать организации фермеров и министерство сельского хозяйства.

2026

Новости

мировая экономика, сирил рамафоса