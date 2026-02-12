Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие - 12.02.2026
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие - 12.02.2026, ПРАЙМ
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие
Власти Южно-Африканской Республики классифицировали ситуацию с распространением ящура среди скота в стране как национальное бедствие, объявил президент страны... | 12.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
сирил рамафоса
ПРЕТОРИЯ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Южно-Африканской Республики классифицировали ситуацию с распространением ящура среди скота в стране как национальное бедствие, объявил президент страны Сирил Рамафоса. &quot;Мы классифицировали ящур как национальное бедствие и будем задействовать все необходимые ресурсы в рамках государства для преодоления этого кризиса&quot;, - сказал он, выступая с обращением о состоянии нации. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X.По его словам, нынешняя вспышка ящура - одна из самых серьезных, с какими страна когда-либо сталкивалась. "Эта болезнь наносит ущерб нашей экономике, приводя к запретам на экспорт, торговым ограничениям и гибели скота", - добавил он. Как заявил Рамафоса, было принято решение вакцинировать все 14 миллионов голов скота в стране, для чего понадобятся 28 миллионов вакцин. Мероприятия по вакцинации будут проводиться в течение ближайших месяцев. Для отслеживания ситуации создана рабочая группа, в рамках которой совместно будут работать организации фермеров и министерство сельского хозяйства.
Мировая экономика, Сирил Рамафоса
23:02 12.02.2026
 
ЮАР классифицировала ситуацию с ящуром как национальное бедствие

Президент Рамафоса назвал распространение ящура среди скота в ЮАР национальным бедствием

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Флаг ЮАР. Архивное фото
© CC BY 2.0 / flowcomm
ПРЕТОРИЯ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Южно-Африканской Республики классифицировали ситуацию с распространением ящура среди скота в стране как национальное бедствие, объявил президент страны Сирил Рамафоса.

"Мы классифицировали ящур как национальное бедствие и будем задействовать все необходимые ресурсы в рамках государства для преодоления этого кризиса", - сказал он, выступая с обращением о состоянии нации. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X.

По его словам, нынешняя вспышка ящура - одна из самых серьезных, с какими страна когда-либо сталкивалась.
"Эта болезнь наносит ущерб нашей экономике, приводя к запретам на экспорт, торговым ограничениям и гибели скота", - добавил он.
Как заявил Рамафоса, было принято решение вакцинировать все 14 миллионов голов скота в стране, для чего понадобятся 28 миллионов вакцин. Мероприятия по вакцинации будут проводиться в течение ближайших месяцев. Для отслеживания ситуации создана рабочая группа, в рамках которой совместно будут работать организации фермеров и министерство сельского хозяйства.
 
