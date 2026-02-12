Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Издание Telegraph сообщило о снижении уровня поддержки Владимира Зеленского среди граждан. "За четыре года крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны она (Поддержка Зеленского. — Прим. Ред.) снизилась", — отмечается в статье. По данным газеты, на это существенное влияние оказали коррупционные скандалы, в которых оказалась замешана и администрация главы киевского режима. Ранее в среду Financial Times писала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о намерении провести президентские выборы на Украине и инициировать референдум по мирному соглашению. Однако глава киевского режима эти сведения опроверг и вновь выдвинул свои условия для организации выборов. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Издание Telegraph сообщило о снижении уровня поддержки Владимира Зеленского среди граждан.
"За четыре года крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны она (Поддержка Зеленского. — Прим. Ред.) снизилась", — отмечается в статье.
По данным газеты, на это существенное влияние оказали коррупционные скандалы, в которых оказалась замешана и администрация главы киевского режима.
Ранее в среду Financial Times писала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о намерении провести президентские выборы на Украине и инициировать референдум по мирному соглашению. Однако глава киевского режима эти сведения опроверг и вновь выдвинул свои условия для организации выборов.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
УКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
