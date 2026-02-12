https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867404870.html

На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа

На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Спекуляции Владимира Зеленского касательно выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. <…> Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением", — говорится в материале. Согласно газете, украинский лидер сознательно выдвигает условия по Донбассу и прекращению огня, которые Москва считает неприемлемыми, тем самым возлагая на Россию ответственность за отсутствие мира. "До тех пор, пока президент Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным", — резюмирует автор. Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

