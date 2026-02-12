Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867404870.html
На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа
На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа - 12.02.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа
Спекуляции Владимира Зеленского касательно выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:46+0300
2026-02-12T06:53+0300
украина
москва
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Спекуляции Владимира Зеленского касательно выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. &lt;…&gt; Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением", — говорится в материале. Согласно газете, украинский лидер сознательно выдвигает условия по Донбассу и прекращению огня, которые Москва считает неприемлемыми, тем самым возлагая на Россию ответственность за отсутствие мира. "До тех пор, пока президент Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным", — резюмирует автор. Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867171426.html
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html
https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
06:46 12.02.2026 (обновлено: 06:53 12.02.2026)
 
На Западе рассказали, с чем столкнулся Зеленский после резкого отказа

BZ: затягивание вопроса выборов на Украине может обернуться для Зеленского катастрофой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Спекуляции Владимира Зеленского касательно выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. <…> Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением", — говорится в материале.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
4 февраля, 06:15
Согласно газете, украинский лидер сознательно выдвигает условия по Донбассу и прекращению огня, которые Москва считает неприемлемыми, тем самым возлагая на Россию ответственность за отсутствие мира.
"До тех пор, пока президент Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным", — резюмирует автор.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией
26 января, 07:23
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Одесса - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров
6 февраля, 06:53
 
УКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала