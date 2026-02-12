https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867423338.html

В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского

В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского - 12.02.2026, ПРАЙМ

В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского

Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T17:10+0300

2026-02-12T17:10+0300

2026-02-12T17:10+0300

мировая экономика

украина

германия

киев

мария захарова

владимир зеленский

мид рф

die welt

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности."Другими словами, ЕС, а значит и Германия, будут непосредственно вовлечены в военные действия в конфликте между Россией и Украиной даже после заключения будущего мирного соглашения", — подчеркнул Günter S."Украина никоим образом не соответствует требованиям для вступления в ЕС. Например, в этой стране царит невероятная коррупция, и ничего не делается для ее искоренения. Есть и другие страны, которые хотят вступить. Я считаю, что хватит... Больше никаких вступлений стран, которые только наживаются на этом. У Евросоюза и так уже достаточно проблем", — пожаловался ReKo."Вступление этой "страны" никак не связано с мирным договоров", — отметил Rainer L."Ничего другого эта марионетка делать не может. Коррумпированное государство никогда не должно стать членом ЕС", — указал Simon B.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по частичному членству Украины в ЕС — это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину.Во вторник газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.

https://1prime.ru/20260212/ukraina-867423211.html

https://1prime.ru/20260212/kallas-867423086.html

украина

германия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, германия, киев, мария захарова, владимир зеленский, мид рф, die welt, ес