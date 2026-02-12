Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского - 12.02.2026
https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867423338.html
В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского
В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского
Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности. | 12.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности."Другими словами, ЕС, а значит и Германия, будут непосредственно вовлечены в военные действия в конфликте между Россией и Украиной даже после заключения будущего мирного соглашения", — подчеркнул Günter S."Украина никоим образом не соответствует требованиям для вступления в ЕС. Например, в этой стране царит невероятная коррупция, и ничего не делается для ее искоренения. Есть и другие страны, которые хотят вступить. Я считаю, что хватит... Больше никаких вступлений стран, которые только наживаются на этом. У Евросоюза и так уже достаточно проблем", — пожаловался ReKo."Вступление этой "страны" никак не связано с мирным договоров", — отметил Rainer L."Ничего другого эта марионетка делать не может. Коррумпированное государство никогда не должно стать членом ЕС", — указал Simon B.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по частичному членству Украины в ЕС — это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину.Во вторник газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
17:10 12.02.2026
 

В Германии заговорили о войне с Россией после выпада Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского назначить точную дату вступления Украины в Евросоюз в рамках гарантий безопасности.
"Другими словами, ЕС, а значит и Германия, будут непосредственно вовлечены в военные действия в конфликте между Россией и Украиной даже после заключения будущего мирного соглашения", — подчеркнул Günter S.
"Украина никоим образом не соответствует требованиям для вступления в ЕС. Например, в этой стране царит невероятная коррупция, и ничего не делается для ее искоренения. Есть и другие страны, которые хотят вступить. Я считаю, что хватит... Больше никаких вступлений стран, которые только наживаются на этом. У Евросоюза и так уже достаточно проблем", — пожаловался ReKo.
"Вступление этой "страны" никак не связано с мирным договоров", — отметил Rainer L.
"Ничего другого эта марионетка делать не может. Коррумпированное государство никогда не должно стать членом ЕС", — указал Simon B.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по частичному членству Украины в ЕС — это политические манипуляции, Евросоюз уже частично "вляпался" в Украину.
Во вторник газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
