Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/zemlya-867405722.html
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы
Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:26+0300
2026-02-12T07:26+0300
в мире
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian. "Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — отмечается в статье. Как отмечает издание, хотя наблюдается постепенное увеличение температуры, уже влияющее на жизнь людей повсеместно, парниковый эффект будет еще более разрушительным. При этом специалисты по климату предупреждают, что точно определить, когда это произойдет, крайне сложно. "Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — сказал ученый Кристофер Вольф, слова которого приводятся в материале. В начале февраля астрономы РАН уведомили о мощнейшей солнечной вспышке, связанной с активным центром, обладающим огромными запасами энергии. Именно из-за этого Солнце производит крупные вспышки для избавления от избыточной энергии, пояснили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, ран
В мире, РАН
07:26 12.02.2026
 
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы

Guardian: глобальное потепление может навечно изменить климат на Земле

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian.
"Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — отмечается в статье.
Как отмечает издание, хотя наблюдается постепенное увеличение температуры, уже влияющее на жизнь людей повсеместно, парниковый эффект будет еще более разрушительным. При этом специалисты по климату предупреждают, что точно определить, когда это произойдет, крайне сложно.
"Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — сказал ученый Кристофер Вольф, слова которого приводятся в материале.
В начале февраля астрономы РАН уведомили о мощнейшей солнечной вспышке, связанной с активным центром, обладающим огромными запасами энергии. Именно из-за этого Солнце производит крупные вспышки для избавления от избыточной энергии, пояснили там.
 
В миреРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала