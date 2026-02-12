https://1prime.ru/20260212/zemlya-867405722.html
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы
Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:26+0300
2026-02-12T07:26+0300
2026-02-12T07:26+0300
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian. "Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — отмечается в статье. Как отмечает издание, хотя наблюдается постепенное увеличение температуры, уже влияющее на жизнь людей повсеместно, парниковый эффект будет еще более разрушительным. При этом специалисты по климату предупреждают, что точно определить, когда это произойдет, крайне сложно. "Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — сказал ученый Кристофер Вольф, слова которого приводятся в материале. В начале февраля астрономы РАН уведомили о мощнейшей солнечной вспышке, связанной с активным центром, обладающим огромными запасами энергии. Именно из-за этого Солнце производит крупные вспышки для избавления от избыточной энергии, пояснили там.
"Трудно предсказать": ученые испугались надвигающейся на Землю катастрофы
Guardian: глобальное потепление может навечно изменить климат на Земле
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ.
Глобальное потепление может навсегда может необратимо трансформировать климатические условия на планете, сообщает Guardian
.
"Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — отмечается в статье.
Как отмечает издание, хотя наблюдается постепенное увеличение температуры, уже влияющее на жизнь людей повсеместно, парниковый эффект будет еще более разрушительным. При этом специалисты по климату предупреждают, что точно определить, когда это произойдет, крайне сложно.
"Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности", — сказал ученый Кристофер Вольф, слова которого приводятся в материале.
В начале февраля астрономы РАН
уведомили о мощнейшей солнечной вспышке, связанной с активным центром, обладающим огромными запасами энергии. Именно из-за этого Солнце производит крупные вспышки для избавления от избыточной энергии, пояснили там.