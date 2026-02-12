Росимущество рассказало о доходах бюджета России от приватизации земли

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Росимущество в 2025 году обеспечило поступление 116 миллиардов рублей в доход государства от приватизации, аренды, продажи земли, а также аренды казны, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Агентство в прошлом году смогло привнести в доход Российской Федерации 116 миллиардов рублей. Эти деньги мы получили от приватизации, от аренды земли, от продажи земли, аренды казны", - сказал Яковенко. Глава Росимущества также рассказал президенту о работе ведомства совместно с Советом Федерации и с регионами по приведению облика городов в надлежащее состояние. Так, по поручению Совета Федерации Росимущество провело ревизию объектов госимущества в регионах и установило, что 6415 таких объектов находятся в неудовлетворительном состоянии. "Вместе с коллегами определили для них целевые функции, как ими распорядиться. И уже по итогам прошлого года 3724 таких объекта, завершены по ним ремонты, отреставрированы. Часть приватизирована, часть передана в региональную собственность", - сообщил Яковенко. В 2026 году, по его словам, планируется завершить работу по 1560 таким объектам, где-то работа уже началась. "А как раз по Вологодской области, здесь на слайде находится объект культурного наследия – Дом-музей Пузан-Пузыревского, он был восстановлен, по сути, из руин", - добавил Яковенко.
© РИА Новости . Александр Вильф
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Росимущество в 2025 году обеспечило поступление 116 миллиардов рублей в доход государства от приватизации, аренды, продажи земли, а также аренды казны, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Агентство в прошлом году смогло привнести в доход Российской Федерации 116 миллиардов рублей. Эти деньги мы получили от приватизации, от аренды земли, от продажи земли, аренды казны", - сказал Яковенко.
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
13 января, 12:09
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
13 января, 12:09
Глава Росимущества также рассказал президенту о работе ведомства совместно с Советом Федерации и с регионами по приведению облика городов в надлежащее состояние. Так, по поручению Совета Федерации Росимущество провело ревизию объектов госимущества в регионах и установило, что 6415 таких объектов находятся в неудовлетворительном состоянии.
"Вместе с коллегами определили для них целевые функции, как ими распорядиться. И уже по итогам прошлого года 3724 таких объекта, завершены по ним ремонты, отреставрированы. Часть приватизирована, часть передана в региональную собственность", - сообщил Яковенко.
В 2026 году, по его словам, планируется завершить работу по 1560 таким объектам, где-то работа уже началась. "А как раз по Вологодской области, здесь на слайде находится объект культурного наследия – Дом-музей Пузан-Пузыревского, он был восстановлен, по сути, из руин", - добавил Яковенко.
 
