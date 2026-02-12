https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США - 12.02.2026, ПРАЙМ
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T09:12+0300
2026-02-12T09:12+0300
2026-02-12T09:12+0300
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 3,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 5 094,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 83,71 доллара за унцию. Аналитики оценивают вышедшие в четверг данные по рынку труда в США. Согласно статистике министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч. "Более сильный отчет по рынку труда в США, способствующий небольшому уменьшению ожиданий снижения учетной ставки ФРС США, возможно, повлиял на слабую динамику цен на золото", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.
https://1prime.ru/20260212/neft-867406791.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий по снижению учетной ставки ФРС США
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 3,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 5 094,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 83,71 доллара за унцию.
Аналитики оценивают вышедшие в четверг данные по рынку труда в США. Согласно статистике министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч.
"Более сильный отчет по рынку труда в США, способствующий небольшому уменьшению ожиданий снижения учетной ставки ФРС США, возможно, повлиял на слабую динамику цен на золото", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.