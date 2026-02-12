Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США - 12.02.2026, ПРАЙМ
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T09:12+0300
2026-02-12T09:12+0300
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 3,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 5 094,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 83,71 доллара за унцию. Аналитики оценивают вышедшие в четверг данные по рынку труда в США. Согласно статистике министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч. "Более сильный отчет по рынку труда в США, способствующий небольшому уменьшению ожиданий снижения учетной ставки ФРС США, возможно, повлиял на слабую динамику цен на золото", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.
https://1prime.ru/20260212/neft-867406791.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
09:12 12.02.2026
 
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США

Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий по снижению учетной ставки ФРС США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 3,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 5 094,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 83,71 доллара за унцию.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Цены на нефть растут
08:16
Аналитики оценивают вышедшие в четверг данные по рынку труда в США. Согласно статистике министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч.
"Более сильный отчет по рынку труда в США, способствующий небольшому уменьшению ожиданий снижения учетной ставки ФРС США, возможно, повлиял на слабую динамику цен на золото", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала