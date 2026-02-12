https://1prime.ru/20260212/zoloto-867426523.html

Стоимость золота снижается после публикации статистики из США

Стоимость золота снижается после публикации статистики из США - 12.02.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается после публикации статистики из США

Биржевая стоимость золота снижается в четверг вечером после публикации статистики о занятости в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T19:02+0300

2026-02-12T19:02+0300

2026-02-12T19:02+0300

рынок

сша

comex

saxo bank

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается в четверг вечером после публикации статистики о занятости в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,60 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 5 087,90 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,33% - до 82,805 доллара за унцию. Аналитики обратили внимание на статистические данные из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели - до 227 тысяч при прогнозе снижения до 222 тысяч. Инвесторы продолжают оценивать американские данные по занятости за январь, опубликованные в среду. Безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4% при прогнозе на уровне значения декабря, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч при прогнозе роста лишь на 70 тысяч. Аналитики отмечают, что благоприятные статистические данные повлияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и курс доллара, к которым чувствительны котировки золота. Позитивные данные означают, что регулятор может принимать более жесткие решения по денежно-кредитной политике, а это благоприятно для курса доллара и наоборот - для котировок золота. "Цена на золото снизилась с отметки выше 5 100 долларов, а на серебро - с отметки выше 86 долларов после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США ослабили ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС, что укрепило доллар", - сказал агентству Рейтер глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, comex, saxo bank