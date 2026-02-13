https://1prime.ru/20260213/aerodrom-867460995.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Новый аэродром в Смоленске построят к концу 2028 года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что проект строительства аэродрома "Смоленск" (Северный) реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". В Москве губернатор встретился с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, обсудили ключевые вопросы строительства аэродрома. "На данный момент готова проектно-сметная документация. Она включает в себя приобретение современного радиотехнического оборудования, строительство модульного командно-диспетчерского пункта, а также подведение инженерных сетей и благоустройство территории. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, после чего мы сможем перейти к активной фазе реализации проекта", - сообщил Анохин. По его словам, на строительство объектов планируется задействовать средства в рамках инвестиционной программы Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ. Параллельно начнется первый этап реконструкции аэродрома, включающий взлетно-посадочную полосу размером 2,5 тысячи на 42 метра и строительство аэровокзала, подчеркнул губернатор. Проектная документация уже разработана. Воздушная гавань будет рассчитана на пассажиропоток порядка 200 человек в час. "Завершить формирование инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения планируется до конца 2028 года. Проект позволит региону открыть новые возможности для развития туризма и деловой активности, повысить его инвестиционную привлекательность", - сообщил глава Смоленской области.

