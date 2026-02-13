Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Агаларов может создать курорт в горнолыжном кластере в Сочи - 13.02.2026
Агаларов может создать курорт в горнолыжном кластере в Сочи
Предприниматель Эмин Агаларов может создать на территории горнолыжного кластера в Сочи курорт, рассказал он РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum. | 13.02.2026
ТАШКЕНТ, 13 фев - ПРАЙМ. Предприниматель Эмин Агаларов может создать на территории горнолыжного кластера в Сочи курорт, рассказал он РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum. "В России все время рассматриваю какие-то площадки. Но, поскольку рынок недвижимости страны сегодня испытывает определенные сложности, в которых можно развиваться, - это может быть только что-то премиальное и небольшое. В достаточно высокой стадии переговоров у нас находится проект Sky Breeze – горнолыжный курорт в Сочи", - отметил Агаларов. При этом предприниматель подчеркнул, что в текущих условиях компания не рассматривает участие в крупных проектах жилой недвижимости в России, реализуемых с применением эскроу-счетов, поскольку такая модель предполагает существенный объем банковского финансирования под высокий процент.
00:16 13.02.2026
 
Агаларов может создать курорт в горнолыжном кластере в Сочи

Предприниматель Агаларов может создать на территории горнолыжного кластера в Сочи курорт

ТАШКЕНТ, 13 фев - ПРАЙМ. Предприниматель Эмин Агаларов может создать на территории горнолыжного кластера в Сочи курорт, рассказал он РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum.
"В России все время рассматриваю какие-то площадки. Но, поскольку рынок недвижимости страны сегодня испытывает определенные сложности, в которых можно развиваться, - это может быть только что-то премиальное и небольшое. В достаточно высокой стадии переговоров у нас находится проект Sky Breeze – горнолыжный курорт в Сочи", - отметил Агаларов.
При этом предприниматель подчеркнул, что в текущих условиях компания не рассматривает участие в крупных проектах жилой недвижимости в России, реализуемых с применением эскроу-счетов, поскольку такая модель предполагает существенный объем банковского финансирования под высокий процент.
 
