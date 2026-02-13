Аксаков дал прогноз по ключевой ставке

https://1prime.ru/20260213/aksakov-867447176.html

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Регулятор продолжит снижать ключевую ставку ещё более быстрыми темпами начиная со второго квартала, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России по итогам первого в наступившем году заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%, не став прерывать цикл смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на инфляционный всплеск в начале года. Текущая динамика инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее умеренное снижение ставки в марте с его последующим ускорением со второго квартала", - считает депутат. "С учетом необходимости повышения темпов экономического роста и возобновления инвестиционной активности Банк России в марте может уменьшить ключевую ставку на 0,5-1% и продолжить двигаться такими же шагами на следующих заседаниях", - уточнил он. "Причем со второго квартала и далее во втором полугодии при благоприятной инфляционной картине снижение ставки может пойти даже быстрее, в результате к концу года она опустится до 10%", - добавил Аксаков. По его словам, из последних недельных данных следует, что инфляция начала замедляться после январского скачка цен. В то же время проинфляционные последствия повышения НДС и других налоговых решений еще предстоит просчитать, поскольку перенос в цены может продолжаться еще определенное время, вместе с тем сейчас усиливаются риски переохлаждения экономики, уточнил депутат. "Для рынка важен не столько шаг, с которым Банк России уменьшает ключевую ставку, сколько постоянство и последовательность в этом вопросе. Ожидаю, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам конечным заемщикам", – добавил Аксаков. Он отметил, что это позволит предприятиям уменьшить стоимость обслуживания долга и поддержит процесс структурной перестройки экономики. "А снижение ставок по вкладам будет способствовать переходу части накоплений на фондовый рынок", - заключил депутат.

