Акции Coinbase дорожают на 1,8% после публикации годовой отчетности

2026-02-13T07:55+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase растет на постторгах четверга на 1,8% после публикации годовой финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.36 мск акции дорожают на 1,74%, до 143,55 доллара. В четверг акции снизились в цене на 7,9%, до 141,09 доллара. По итогам года чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась в два раза и составила 1,26 миллиарда долларов. Разводненная прибыль криптобиржи на акцию составила 4,45 доллара после 9,48 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 9,3% в годовом выражении, до 7,181 миллиарда долларов. В четвертом квартале криптобиржа получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 667 миллионов долларов после прибыли годом ранее в 1,291 миллиарда. Разводненный убыток на акцию составил 2,49 доллара после прибыли в 4,68 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,66 доллара, прогноз аналитиков предполагал прибыль в 1,05 доллара. Выручка Coinbase за три отчетных месяца снизилась на 21,6% в годовом выражении, до 1,781 миллиарда долларов при прогнозе в 1,85 миллиарда. При этом выручка подразделения подписок и услуг в четвертом квартале выросла на 13,5% год к году, до 727,4 миллиона долларов. Биржа ожидает по итогам текущего квартала получить выручку от подразделения подписок и услуг в 550-630 миллионов долларов. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец января 2025 года штат составлял 4 951 сотрудника.

