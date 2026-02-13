Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алюминий дешевеет на новостях о планах Трампа снизить ряд пошлин - 13.02.2026
Алюминий дешевеет на новостях о планах Трампа снизить ряд пошлин
2026-02-13T12:22+0300
2026-02-13T12:22+0300
экономика
рынок
сша
китай
дональд трамп
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в пятницу снижается более чем на 1% после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 3 054,3 доллара за тонну. Ранее в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов. По данным издания, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указали на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета написала, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США. Стоимость фьючерсов на никель в пятницу снижается на 1,2%, на цинк - на 1%, цена меди в целом стабильна. Золото при этом дорожает на 1%, серебро - на 4%, стоимость фьючерсов на палладий и платину увеличивается приблизительно на 0,6%. В Китае на следующей неделе рынки будут закрыты в связи с празднованием китайского Нового года. Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
сша
китай
Новости
рынок, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
12:22 13.02.2026
 
Алюминий дешевеет на новостях о планах Трампа снизить ряд пошлин

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в пятницу снижается более чем на 1% после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 3 054,3 доллара за тонну.
Ранее в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов.
По данным издания, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указали на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета написала, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США.
Стоимость фьючерсов на никель в пятницу снижается на 1,2%, на цинк - на 1%, цена меди в целом стабильна. Золото при этом дорожает на 1%, серебро - на 4%, стоимость фьючерсов на палладий и платину увеличивается приблизительно на 0,6%.
В Китае на следующей неделе рынки будут закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.
Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
ЭкономикаРынокСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
