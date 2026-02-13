https://1prime.ru/20260213/alyuminiy-867457893.html

ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России

ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России

2026-02-13T18:50+0300

экономика

россия

промышленность

польша

италия

испания

ес

евростат

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год. В прошлом году ЕС импортировал 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия из России - импорт к 2024 году снизился на 6,2%. Крупнейшими импортерами алюминия из России в прошлом году стали Польша и Италия (обе - по 25%), на втором месте оказалась Испания (21%), а на третьем - Греция (12%).

2026

