ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России
ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России
2026-02-13T18:50+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год. В прошлом году ЕС импортировал 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия из России - импорт к 2024 году снизился на 6,2%. Крупнейшими импортерами алюминия из России в прошлом году стали Польша и Италия (обе - по 25%), на втором месте оказалась Испания (21%), а на третьем - Греция (12%).
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
В прошлом году ЕС импортировал 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия из России - импорт к 2024 году снизился на 6,2%.
Крупнейшими импортерами алюминия из России в прошлом году стали Польша и Италия (обе - по 25%), на втором месте оказалась Испания (21%), а на третьем - Греция (12%).
