"Не до политики". Америка вновь скупает у России стратегический товар

"Не до политики". Америка вновь скупает у России стратегический товар - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Не до политики". Америка вновь скупает у России стратегический товар

В ноябре США приобрели российского свинца на 49,5 тысячи долларов, пишет РИА Новости. Это первая поставка такого рода с апреля 2022-го. Эксперты уверены:

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В ноябре США приобрели российского свинца на 49,5 тысячи долларов, пишет РИА Новости. Это первая поставка такого рода с апреля 2022-го. Эксперты уверены: говорить о восстановлении торговых отношений преждевременно. В чем смысл этой разовой акции — в материале "Прайм".Свинец возвращаетсяРаньше американцы регулярно покупали российский свинец. Прямого запрета и сейчас нет, но три с половиной года никаких сделок не было.Свинец широко используется в промышленности. Например, для защиты от радиации, при изготовлении автомобильных аккумуляторов, в производстве цемента и даже хрусталя.Собственной добычи в США нет. Свинец извлекают из отслуживших срок аккумуляторов — до миллиона тонн в год. Еще более 400 тысяч закупают за рубежом. Основные поставщики — Австралия, Канада, Южная Корея, Мексика и Великобритания.Без русских не обойтисьВ 2021-м на Россию приходилось 15% американского импорта свинца. Ключевым игроком была УГМК, чья продукция активно торговалась на Лондонской бирже металлов.География поставок — удобная и отработанная. "Через страны Балтии", — уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. И продолжает: "Российский свинец остается конкурентоспособным по цене даже с учетом пошлин и нынешних логистических сложностей". Не менее важно качество. Российские производители предлагают отличный продукт, соответствующий самым высоким международным стандартам.Сейчас поставки могут осуществляться даже в общем порядке, если производители не находятся под персональными санкциями. Это точечная коммерческая сделка в разрешенной нише.Разовая закупкаКонечно, эта сделка — некрупная для товарного сегмента металлов.У других поставщиков объемы несопоставимы. Так, у Австралии США купили свинца на 47,7 миллиона долларов, у Канады — более чем на 35 миллионов."Вероятно, речь идет о разовой закупке, обусловленной поиском приемлемых цен и условий поставок. Игроки из Китая, Турции или иной страны не смогли их предложить, вот США и обратили взгляд на Россию", — рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, это прагматичная реакция на структурный дефицит.До 2022-го российские компании, такие как УГМК и "Дальполиметалл", занимали нишу рафинированного свинца высокой чистоты для специализированного применения.В США плавильные мощности закрываются из-за экологических требований, внутреннее производство падает, а спрос от изготовителей аккумуляторов растет. Определенные сегменты промышленности, включая оборонный сектор, требуют свинец специфических характеристик, который есть не у всех поставщиков."Это точечное исключение, а не стратегический разворот. Вероятно, импорт осуществляется через систему специальных лицензий для критически важных материалов", — предполагает Сергей Гришунин.Говорить о том, что сделка указывает на возможность восстановления торговых связей, преждевременно, уверены эксперты. США просто вынуждены добирать объемы и нужные спецификации металла под аккумуляторную промышленность на рынке, отмечает Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК "Ингосстрах-Инвестиции".По мнению Сергея Гришунина, возвращение к объемам 2021 года маловероятно. По крайней мере, в текущих условиях."Ожидается сохранение практики селективных исключений при общем санкционном режиме. Ситуация иллюстрирует фундаментальное противоречие между геополитическими целями и экономической реальностью дефицитов критических материалов", — заключает он.Импорт на острие ножаОлег Абелев тоже полагает, что в ближайшей перспективе Россия не сможет вернуть позиции на американском рынке свинца."Во-первых, усилилась конкуренция. За три года покупатели нашли альтернативы в лице Австралии и Казахстана. Во-вторых, остаются политические риски. Это такой, знаете, импорт на острие ножа из-за санкционного режима", — указывает он.Но главное — экономическая логика. Она весьма понятна: если цена и качество устраивают, регуляторы разрешат сделки. Тогда доля России в американском импорте стабилизируется на уровне 7-10%. Но докризисных значений достичь сложно.Вместе с тем это может быть и пробный шаг для оценки перспектив возобновления торговых отношений. Сообщалось и о других незначительных сделках — так, в 2025-м США увеличили импорт циркония и платины из России. А сделки с титаном, палладием и ураном вовсю продолжаются, несмотря на санкции.Теоретически торговля металлами возможна даже в условиях повышенных американских пошлин — до тех пор, пока сторонам это выгодно. США продолжат закрывать свои дефициты за счет импорта из любых стран. Интересы производителей, которые лоббируют те или иные сделки, выше политической риторики. То же самое происходит с нефтью, оборудованием и другими товарами.Для России это важный канал валютной выручки. И, конечно, подтверждение того, что спрос на российскую продукцию по-прежнему высок. Причем не только на сырьевую, но и высокотехнологичную.

