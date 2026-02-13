https://1prime.ru/20260213/apple--867440154.html
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года. По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
Apple продлила в России действие восьми товарных знаков до 2036 года