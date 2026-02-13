Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года. По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
бизнес, технологии, россия, apple, роспатент
Экономика, Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Apple, Роспатент
09:45 13.02.2026
 
Apple продлила действие восьми товарных знаков в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года.
По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
9 февраля, 17:19
 
