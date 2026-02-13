https://1prime.ru/20260213/apple--867440154.html

Apple продлила действие восьми товарных знаков в России

Apple продлила действие восьми товарных знаков в России - 13.02.2026, ПРАЙМ

Apple продлила действие восьми товарных знаков в России

Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13

2026-02-13T09:45+0300

2026-02-13T09:45+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум восьми товарных знаков до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков "iWeb", "Time Machine", "Macexpo", "iPod", "Mac Pro", "Pod", "Mobile Me", а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года. По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

