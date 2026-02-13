Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет - 13.02.2026
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект должны рассмотреть сенаторы. В настоящее время к уголовной ответственности в Аргентине привлекают с 16 лет. За принятие закона проголосовали 149 человек против 100. В стране многие преступления, в том числе грабежи и убийства, совершаются с участием несовершеннолетних. Зачастую преступники используют их, чтобы избежать ответственности.
02:05 13.02.2026
 
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет

Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект должны рассмотреть сенаторы.
В настоящее время к уголовной ответственности в Аргентине привлекают с 16 лет.
За принятие закона проголосовали 149 человек против 100.
В стране многие преступления, в том числе грабежи и убийства, совершаются с участием несовершеннолетних. Зачастую преступники используют их, чтобы избежать ответственности.
 
