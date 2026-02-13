https://1prime.ru/20260213/argentina-867433230.html

В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет

2026-02-13T02:05+0300

общество

аргентина

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект должны рассмотреть сенаторы. В настоящее время к уголовной ответственности в Аргентине привлекают с 16 лет. За принятие закона проголосовали 149 человек против 100. В стране многие преступления, в том числе грабежи и убийства, совершаются с участием несовершеннолетних. Зачастую преступники используют их, чтобы избежать ответственности.

2026

