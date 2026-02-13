https://1prime.ru/20260213/argentina-867433230.html
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет
Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T02:05+0300
2026-02-13T02:05+0300
2026-02-13T02:05+0300
общество
экономика
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867433230.jpg?1770937523
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект должны рассмотреть сенаторы.
В настоящее время к уголовной ответственности в Аргентине привлекают с 16 лет.
За принятие закона проголосовали 149 человек против 100.
В стране многие преступления, в том числе грабежи и убийства, совершаются с участием несовершеннолетних. Зачастую преступники используют их, чтобы избежать ответственности.
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , аргентина
Общество , Экономика, АРГЕНТИНА
В Аргентине снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет
Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины одобрили снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, до 14 лет, следует из итогов голосования, теперь законопроект должны рассмотреть сенаторы.
В настоящее время к уголовной ответственности в Аргентине привлекают с 16 лет.
За принятие закона проголосовали 149 человек против 100.
В стране многие преступления, в том числе грабежи и убийства, совершаются с участием несовершеннолетних. Зачастую преступники используют их, чтобы избежать ответственности.