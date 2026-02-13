https://1prime.ru/20260213/atr--867438316.html

Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за падением на Уолл-стрит

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, подхватывая пессимистичные настроения на фондовом рынке США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускается на 0,63%, до 4 107,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 2 698,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,87%, до 26 526 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 1,36%, до 8 920,4 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 1%, до 5 577,61 пункта. Японский Nikkei 225 сокращается на 0,6%, до 57 296,5 пункта. Азиатские рынки перенимают негативную динамику американских бирж. По итогам торгов четверга технологический индекс Nasdaq Composite снизился на 2,03%, индексы Dow Jones и S&P 500 также упали - на 1,34% и 1,57% соответственно. Аналитики оценивают состояние мировых рынков. "Акции в сфере программного обеспечения на данный момент торгуются так же, как банки в 2008 году", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Vantage Point Asset Management в Сингапуре Ника Ферреса (Nick Ferres), ссылающегося на финансовый кризис 2008 года. "В текущем году Азия демонстрирует хорошие результаты, но я обеспокоен соотношением мировых рынков и тактической коррекцией", - добавляет аналитик.

