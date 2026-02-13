Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/aurus--867461566.html
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели - 13.02.2026, ПРАЙМ
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели
Компания Aurus проводит модернизацию на заводе в Елабуге (Татарстан) в соответствии с графиком, в том числе готовится к выпуску обновленной модели, после... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T20:23+0300
2026-02-13T20:23+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
татарстан
aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867461407_0:26:2730:1562_1920x0_80_0_0_2f19c68c27ddfe3de72f1056831db022.jpg
КАЗАНЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Компания Aurus проводит модернизацию на заводе в Елабуге (Татарстан) в соответствии с графиком, в том числе готовится к выпуску обновленной модели, после модернизации выпуск автомобилей возобновится, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что завод в Елабуге с начала февраля приостановил производство автомобилей Aurus, а часть рабочих отправили в отпуск с оплатой в размере двух третей оклада. "В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что после завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме. "Производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - информирует Aurus.
https://1prime.ru/20260129/aurus-867019048.html
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867461407_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_310ce63e0d67b1553b181f7cae8e10bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, татарстан, aurus
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Aurus
20:23 13.02.2026
 
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели

Aurus проводит модернизацию на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели

© РИА Новости . Александр ТемновАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Автомобиль Aurus . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Темнов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Компания Aurus проводит модернизацию на заводе в Елабуге (Татарстан) в соответствии с графиком, в том числе готовится к выпуску обновленной модели, после модернизации выпуск автомобилей возобновится, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что завод в Елабуге с начала февраля приостановил производство автомобилей Aurus, а часть рабочих отправили в отпуск с оплатой в размере двух третей оклада.
"В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что после завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме.
"Производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - информирует Aurus.
Автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus
29 января, 17:24
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРОССИЯТАТАРСТАНAurus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала