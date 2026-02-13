https://1prime.ru/20260213/aurus--867461566.html

Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленной модели

2026-02-13T20:23+0300

КАЗАНЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Компания Aurus проводит модернизацию на заводе в Елабуге (Татарстан) в соответствии с графиком, в том числе готовится к выпуску обновленной модели, после модернизации выпуск автомобилей возобновится, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что завод в Елабуге с начала февраля приостановил производство автомобилей Aurus, а часть рабочих отправили в отпуск с оплатой в размере двух третей оклада. "В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что после завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме. "Производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - информирует Aurus.

