Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/aviaseyls-867440307.html
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании
Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T09:54+0300
2026-02-13T09:54+0300
экономика
акции
бизнес
финансы
авиасейлс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей. "Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу", - сказали в пресс-службе агрегатора. "Авиасейлс" - сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.
https://1prime.ru/20260206/ssha-867232895.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, бизнес, финансы, авиасейлс
Экономика, Акции, Бизнес, Финансы, Авиасейлс
09:54 13.02.2026
 
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании

Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей.
"Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу", - сказали в пресс-службе агрегатора.
"Авиасейлс" - сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.
# Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин. - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В США рассказали о панике из-за российского самолета
6 февраля, 07:23
 
ЭкономикаАкцииБизнесФинансыАвиасейлс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала