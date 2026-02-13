https://1prime.ru/20260213/aviaseyls-867440307.html
"Авиасейлс" опроверг сообщения о подготовке к продаже компании
2026-02-13T09:54+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора "Авиасейлс" рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей. "Менеджмент и акционеры "Авиасейлс" не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу", - сказали в пресс-службе агрегатора. "Авиасейлс" - сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.
