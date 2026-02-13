https://1prime.ru/20260213/benzin-867458186.html

Бензин на Петербургской бирже снова подорожал

2026-02-13T18:55+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже снова перешла к росту: цена марки Аи-92 за неделю выросла на 7,4%, а Аи-95 - на 6,3%, свидетельствуют данные торгов. За предыдущую неделю, сразу после смягчения запрета на экспорт бензина из России, цена Аи-92 снизилась на 1,8%, а Аи-95 - на 1,2%. По итогам торгов в эту пятницу цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составила 62 297 рублей за тонну, марки Аи-95 - 63 371 рубль за тонну. Зимнее дизельное топливо при этом подорожало за неделю на 0,8%, до 60 738 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подешевело на 3,8%, до 54 396 рублей за тонну. А летний сорт подорожал на 2,3%, до 55 913 рублей. Правительство РФ с 31 января до 31 июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других видов топлива непроизводителями. По мнению властей, ослабление запрета для нефтяников позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

