Бензин на Петербургской бирже снова подорожал - 13.02.2026
Бензин на Петербургской бирже снова подорожал
18:55 13.02.2026
 
Бензин на Петербургской бирже снова подорожал

Биржевые цены на бензин в России вновь выросли за неделю: Аи-92 — на 7,4%, Аи-95 — на 6,3%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве
Оплата кредитной картой на автозаправочной станции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже снова перешла к росту: цена марки Аи-92 за неделю выросла на 7,4%, а Аи-95 - на 6,3%, свидетельствуют данные торгов.
За предыдущую неделю, сразу после смягчения запрета на экспорт бензина из России, цена Аи-92 снизилась на 1,8%, а Аи-95 - на 1,2%.
По итогам торгов в эту пятницу цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составила 62 297 рублей за тонну, марки Аи-95 - 63 371 рубль за тонну.
Зимнее дизельное топливо при этом подорожало за неделю на 0,8%, до 60 738 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подешевело на 3,8%, до 54 396 рублей за тонну. А летний сорт подорожал на 2,3%, до 55 913 рублей.
Правительство РФ с 31 января до 31 июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других видов топлива непроизводителями. По мнению властей, ослабление запрета для нефтяников позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Заправка автомобиля
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%
11 февраля, 19:45
 
