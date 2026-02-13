Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо - 13.02.2026
В России в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо
Средняя розничная цена бензина и дизельного топлива в России в январе выросла на 1,4% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные Росстата.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизельного топлива в России в январе выросла на 1,4% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные Росстата. "Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,6%, бензин автомобильный и дизельное топливо +1,4%, компримированный природный газ +0,9%", - сказано в материалах ведомства по итогам января. При этом инфляция в России за январь составила 1,62% в месячном выражении.
россия, росстат, бензин, дизельное топливо, азс
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Бензин, дизельное топливо, АЗС
19:31 13.02.2026
 
В России в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо

Росстат: в январе средняя розничная цена бензина и дизтоплива на АЗС выросла на 1,4%

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизельного топлива в России в январе выросла на 1,4% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные Росстата.
"Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,6%, бензин автомобильный и дизельное топливо +1,4%, компримированный природный газ +0,9%", - сказано в материалах ведомства по итогам января.
При этом инфляция в России за январь составила 1,62% в месячном выражении.
