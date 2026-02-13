https://1prime.ru/20260213/birzhi-867456602.html
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением - 13.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением, несмотря на сильную статистику по инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T18:31+0300
2026-02-13T18:31+0300
2026-02-13T18:31+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
pinterest
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением, несмотря на сильную статистику по инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,15%, до 49 526,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,04%, до 22 605,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 843,70 пункта. С начала недели Dow Jones снизился на 1,4%, Nasdaq Composite - на 1,9%, S&P 500 - на 1,4%. Ранее в пятницу были опубликованы внутренние американские экономические данные. Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 2,4% с уровня декабря в 2,7%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% при прогнозе увеличения на 0,3%. Внутренние данные по инфляции страны влияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к решениям которой, в свою очередь, чувствительны американские фондовые индексы. Сильные данные по инфляции укрепляют ожидания возможного снижения ставок регулятором. "Важный вывод как для рынков процентных ставок, так и для фондового рынка заключается в том, что тенденция к снижению инфляции продолжается... Это рисует картину дальнейшего улучшения инфляционных перспектив, что, я думаю, позволит снизить процентные ставки (ФРС США - ред.) позже в этом году", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела рыночной стратегии State Street Майкл Меткалф (Michael Metcalfe). Трейдеры также оценивают внутренние американские корпоративные новости. Акции фотохостинга Pinterest дешевеют в ходе торгов пятницы примерно на 20% после публикации слабой финансовой отчетности. Чистая прибыль компании в четвертом квартале упала в 6,7 раза, до 277,07 миллиона долларов с 1,847 миллиарда долларов год назад, а разводненная прибыль на акцию без коррекции упала до 0,41 доллара с 2,68 доллара годом ранее.
https://1prime.ru/20260212/indeksy-867418499.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, pinterest, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Pinterest, Nasdaq Composite
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением, несмотря на сильную статистику по инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones
рос на 0,15%, до 49 526,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite - на 0,04%, до 22 605,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 843,70 пункта.
С начала недели Dow Jones снизился на 1,4%, Nasdaq Composite - на 1,9%, S&P 500 - на 1,4%.
Ранее в пятницу были опубликованы внутренние американские экономические данные. Годовая инфляция в США
по итогам января замедлилась до 2,4% с уровня декабря в 2,7%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% при прогнозе увеличения на 0,3%.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
Внутренние данные по инфляции страны влияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к решениям которой, в свою очередь, чувствительны американские фондовые индексы. Сильные данные по инфляции укрепляют ожидания возможного снижения ставок регулятором.
"Важный вывод как для рынков процентных ставок, так и для фондового рынка заключается в том, что тенденция к снижению инфляции продолжается... Это рисует картину дальнейшего улучшения инфляционных перспектив, что, я думаю, позволит снизить процентные ставки (ФРС США - ред.) позже в этом году", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела рыночной стратегии State Street Майкл Меткалф (Michael Metcalfe).
Трейдеры также оценивают внутренние американские корпоративные новости. Акции фотохостинга Pinterest
дешевеют в ходе торгов пятницы примерно на 20% после публикации слабой финансовой отчетности. Чистая прибыль компании в четвертом квартале упала в 6,7 раза, до 277,07 миллиона долларов с 1,847 миллиарда долларов год назад, а разводненная прибыль на акцию без коррекции упала до 0,41 доллара с 2,68 доллара годом ранее.