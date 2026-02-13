https://1prime.ru/20260213/birzhi-867456602.html

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением - 13.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением

Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением, несмотря на сильную статистику по инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T18:31+0300

2026-02-13T18:31+0300

2026-02-13T18:31+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

pinterest

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю снижением, несмотря на сильную статистику по инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,15%, до 49 526,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,04%, до 22 605,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 843,70 пункта. С начала недели Dow Jones снизился на 1,4%, Nasdaq Composite - на 1,9%, S&P 500 - на 1,4%. Ранее в пятницу были опубликованы внутренние американские экономические данные. Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 2,4% с уровня декабря в 2,7%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% при прогнозе увеличения на 0,3%. Внутренние данные по инфляции страны влияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к решениям которой, в свою очередь, чувствительны американские фондовые индексы. Сильные данные по инфляции укрепляют ожидания возможного снижения ставок регулятором. "Важный вывод как для рынков процентных ставок, так и для фондового рынка заключается в том, что тенденция к снижению инфляции продолжается... Это рисует картину дальнейшего улучшения инфляционных перспектив, что, я думаю, позволит снизить процентные ставки (ФРС США - ред.) позже в этом году", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела рыночной стратегии State Street Майкл Меткалф (Michael Metcalfe). Трейдеры также оценивают внутренние американские корпоративные новости. Акции фотохостинга Pinterest дешевеют в ходе торгов пятницы примерно на 20% после публикации слабой финансовой отчетности. Чистая прибыль компании в четвертом квартале упала в 6,7 раза, до 277,07 миллиона долларов с 1,847 миллиарда долларов год назад, а разводненная прибыль на акцию без коррекции упала до 0,41 доллара с 2,68 доллара годом ранее.

https://1prime.ru/20260212/indeksy-867418499.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, dow jones, pinterest, nasdaq composite