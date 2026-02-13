https://1prime.ru/20260213/bitkoin-867463743.html
Биткоин после четырех дней снижения перешел к росту
2026-02-13T21:49+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина после четырех дней снижения перешла к росту в пятницу и увеличивается почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.40 мск дорожал на 5,77% за сутки - до 69 240,70 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,78% - в среднем до 69 217,63 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты снизилась на 1,4% за прошедшие четыре дня подряд, а с начала года биткоин подешевел на 28,53%.
