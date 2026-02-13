https://1prime.ru/20260213/bitkoin-867463743.html

Биткоин после четырех дней снижения перешел к росту

Биткоин после четырех дней снижения перешел к росту - 13.02.2026, ПРАЙМ

Биткоин после четырех дней снижения перешел к росту

Стоимость биткоина после четырех дней снижения перешла к росту в пятницу и увеличивается почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T21:49+0300

2026-02-13T21:49+0300

2026-02-13T21:49+0300

криптовалюта

финансы

рынок

binance

coinmarketcap

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина после четырех дней снижения перешла к росту в пятницу и увеличивается почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.40 мск дорожал на 5,77% за сутки - до 69 240,70 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,78% - в среднем до 69 217,63 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты снизилась на 1,4% за прошедшие четыре дня подряд, а с начала года биткоин подешевел на 28,53%.

https://1prime.ru/20260211/ekonomika-867361453.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, binance, coinmarketcap, биткоин