Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз - 13.02.2026
https://1prime.ru/20260213/brazilija-867437428.html
Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз
2026-02-13T07:28+0300
2026-02-13T07:28+0300
экономика
энергетика
бизнес
бразилия
филиппины
япония
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила экспорт свиного мяса на российский рынок в семь раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские компании поставили мяса свинины в Россию на 1,7 миллиона долларов против 246,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла почти в семь раз. При этом по итогам января больше всего свиного мяса из Бразилии закупили Филиппины (75,2 миллиона долларов), Япония (42,7 миллиона долларов) и Гонконг (17,9 миллиона долларов).
бизнес, бразилия, филиппины, япония
Экономика, Энергетика, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, ФИЛИППИНЫ, ЯПОНИЯ
07:28 13.02.2026
 
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила экспорт свиного мяса на российский рынок в семь раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские компании поставили мяса свинины в Россию на 1,7 миллиона долларов против 246,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла почти в семь раз.
При этом по итогам января больше всего свиного мяса из Бразилии закупили Филиппины (75,2 миллиона долларов), Япония (42,7 миллиона долларов) и Гонконг (17,9 миллиона долларов).
 
ЭкономикаЭнергетикаБизнесБРАЗИЛИЯФИЛИППИНЫЯПОНИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала