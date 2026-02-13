https://1prime.ru/20260213/brazilija-867437428.html

Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз

Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз - 13.02.2026, ПРАЙМ

Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз

Бразилия в январе увеличила экспорт свиного мяса на российский рынок в семь раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T07:28+0300

2026-02-13T07:28+0300

2026-02-13T07:28+0300

экономика

энергетика

бизнес

бразилия

филиппины

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867437428.jpg?1770956920

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила экспорт свиного мяса на российский рынок в семь раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские компании поставили мяса свинины в Россию на 1,7 миллиона долларов против 246,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла почти в семь раз. При этом по итогам января больше всего свиного мяса из Бразилии закупили Филиппины (75,2 миллиона долларов), Япония (42,7 миллиона долларов) и Гонконг (17,9 миллиона долларов).

бразилия

филиппины

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, бразилия, филиппины, япония