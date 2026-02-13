https://1prime.ru/20260213/brazilija-867437428.html
Бразилия в январе увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила экспорт свиного мяса на российский рынок в семь раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские компании поставили мяса свинины в Россию на 1,7 миллиона долларов против 246,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла почти в семь раз.
При этом по итогам января больше всего свиного мяса из Бразилии закупили Филиппины (75,2 миллиона долларов), Япония (42,7 миллиона долларов) и Гонконг (17,9 миллиона долларов).
