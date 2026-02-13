Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине - 13.02.2026
Юрист объяснил, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине
Юрист объяснил, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине - 13.02.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине
Беспокоиться о том, что оставленный в магазине чек может быть использован мошенниками, нет смысла - информации на нем для этого недостаточно. Но есть другие... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T02:02+0300
2026-02-13T02:02+0300
общество
бизнес
торговля
чек
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Беспокоиться о том, что оставленный в магазине чек может быть использован мошенниками, нет смысла - информации на нем для этого недостаточно. Но есть другие причины чтобы не отказываться от кассового документа, рассказал агентству “Прайм” Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.“История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников - мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки (документ с более развернутым описанием товара) не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя”, - объяснил он.Требования к содержанию кассового чека установлены федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ и среди обязательных реквизитов никаких данных о покупателе нет - кроме отдельных случаев (например, расчёты между ИП и организациями).Но предположим, что на чеке всё-таки есть данные покупателя. В наше время найти ФИО и даже номер карты не настолько большая проблема для мошенников, чтобы следить ради этого за конкретным человеком в магазине.По словам Даниила Базылева, единственно правильного способа защитить свои банковские данные нет, но есть совокупность мер, которые помогут. Одна из них - расплачиваться при покупках в интернете какой-то одной картой, желательно с отдельного расчетного счета и не оставлять на этой карте крупных сумм. Это поможет защититься от несанкционированных списаний с "привязанных" к различным онлайн-платформам карт.При этом, если нет желания возиться с бумажными чеками, стоит перейти на электронные. Они при необходимости помогут доказать совершенную покупку или проверить продавца на честность, заключил юрист.
общество , бизнес, торговля, чек
Общество , Бизнес, торговля, чек
02:02 13.02.2026
 
Юрист объяснил, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине

Базылев: забирать чек в магазине нужно вовсе не из-за мошенников

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Беспокоиться о том, что оставленный в магазине чек может быть использован мошенниками, нет смысла - информации на нем для этого недостаточно. Но есть другие причины чтобы не отказываться от кассового документа, рассказал агентству “Прайм” Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
“История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников - мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки (документ с более развернутым описанием товара) не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя”, - объяснил он.
Требования к содержанию кассового чека установлены федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ и среди обязательных реквизитов никаких данных о покупателе нет - кроме отдельных случаев (например, расчёты между ИП и организациями).
Но предположим, что на чеке всё-таки есть данные покупателя. В наше время найти ФИО и даже номер карты не настолько большая проблема для мошенников, чтобы следить ради этого за конкретным человеком в магазине.
По словам Даниила Базылева, единственно правильного способа защитить свои банковские данные нет, но есть совокупность мер, которые помогут. Одна из них - расплачиваться при покупках в интернете какой-то одной картой, желательно с отдельного расчетного счета и не оставлять на этой карте крупных сумм. Это поможет защититься от несанкционированных списаний с "привязанных" к различным онлайн-платформам карт.
При этом, если нет желания возиться с бумажными чеками, стоит перейти на электронные. Они при необходимости помогут доказать совершенную покупку или проверить продавца на честность, заключил юрист.
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС
22 декабря 2025, 11:20
22 декабря 2025, 11:20
 
