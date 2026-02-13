Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево

https://1prime.ru/20260213/domodedovo--867441260.html

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива" - дочерней структуры аэропорта "Шереметьево", следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, ООО "Перспектива" теперь числится владельцем 100% долей в 22 компаниях группы "Домодедово", включая головную "ДМЕ Холдинг", оператора терминалов "Домодедово Пэссенджер Терминал", топливозаправочную "Домодедово Фьюэл Фасилитис", а также "Домодедово Секьюрити", "Домодедово Эйрпорт Хэндлинг" и других. Соответствующие записи были внесены в реестр 11 февраля 2026 года. Структура "Шереметьево" приобрела аэропорт "Домодедово" по итогам аукциона в конце января за 66,1 миллиарда рублей. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

