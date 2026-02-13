Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево - 13.02.2026, ПРАЙМ
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево - 13.02.2026, ПРАЙМ
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево
Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива" - дочерней структуры аэропорта "Шереметьево", следует из данных ЕГРЮЛ, с... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T10:33+0300
2026-02-13T10:33+0300
бизнес
московская область
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива" - дочерней структуры аэропорта "Шереметьево", следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, ООО "Перспектива" теперь числится владельцем 100% долей в 22 компаниях группы "Домодедово", включая головную "ДМЕ Холдинг", оператора терминалов "Домодедово Пэссенджер Терминал", топливозаправочную "Домодедово Фьюэл Фасилитис", а также "Домодедово Секьюрити", "Домодедово Эйрпорт Хэндлинг" и других. Соответствующие записи были внесены в реестр 11 февраля 2026 года. Структура "Шереметьево" приобрела аэропорт "Домодедово" по итогам аукциона в конце января за 66,1 миллиарда рублей. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
московская область
бизнес, московская область, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, Московская область, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
10:33 13.02.2026
 
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево

Операционные компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива" - дочерней структуры аэропорта "Шереметьево", следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, ООО "Перспектива" теперь числится владельцем 100% долей в 22 компаниях группы "Домодедово", включая головную "ДМЕ Холдинг", оператора терминалов "Домодедово Пэссенджер Терминал", топливозаправочную "Домодедово Фьюэл Фасилитис", а также "Домодедово Секьюрити", "Домодедово Эйрпорт Хэндлинг" и других. Соответствующие записи были внесены в реестр 11 февраля 2026 года.
Структура "Шереметьево" приобрела аэропорт "Домодедово" по итогам аукциона в конце января за 66,1 миллиарда рублей.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Заголовок открываемого материала