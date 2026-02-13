https://1prime.ru/20260213/ek-867456921.html
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа - 13.02.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T18:35+0300
2026-02-13T18:35+0300
2026-02-13T18:35+0300
энергетика
газ
мировая экономика
прибалтика
европа
германия
ес
ек
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_0:152:2947:1809_1920x0_80_0_0_59f7f0fa4b15acfe010d74371e9dcfa9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Текущий уровень запасов достаточен, это означает, что зимний отопительный сезон ЕС завершит на достаточном уровне", - заявила собеседница агентства. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил ранее внимание "Газпром". По состоянию на 3 февраля, разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума. При этом менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии.
https://1prime.ru/20260213/evrokomissiya-867456462.html
прибалтика
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_165:0:2780:1961_1920x0_80_0_0_b4520376d8a654982fff3d91c29c1e80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, прибалтика, европа, германия, ес, ек, газпром
Энергетика, Газ, Мировая экономика, Прибалтика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ЕК, Газпром
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа
В Еврокомиссии считают, что Евросоюз завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа