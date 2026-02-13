https://1prime.ru/20260213/ek-867456921.html

Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Текущий уровень запасов достаточен, это означает, что зимний отопительный сезон ЕС завершит на достаточном уровне", - заявила собеседница агентства. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил ранее внимание "Газпром". По состоянию на 3 февраля, разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума. При этом менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии.

2026

Новости

