Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа - 13.02.2026
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа - 13.02.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T18:35+0300
2026-02-13T18:35+0300
энергетика
газ
мировая экономика
прибалтика
европа
германия
ес
ек
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_0:152:2947:1809_1920x0_80_0_0_59f7f0fa4b15acfe010d74371e9dcfa9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Текущий уровень запасов достаточен, это означает, что зимний отопительный сезон ЕС завершит на достаточном уровне", - заявила собеседница агентства. Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил ранее внимание "Газпром". По состоянию на 3 февраля, разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума. При этом менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии.
прибалтика
европа
германия
газ, мировая экономика, прибалтика, европа, германия, ес, ек, газпром
Энергетика, Газ, Мировая экономика, Прибалтика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ЕК, Газпром
18:35 13.02.2026
 
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит отопительный сезон без дефицита газа

В Еврокомиссии считают, что Евросоюз завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Текущий уровень запасов достаточен, это означает, что зимний отопительный сезон ЕС завершит на достаточном уровне", - заявила собеседница агентства.
Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил ранее внимание "Газпром". По состоянию на 3 февраля, разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума.
При этом менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии.
Запас газа в хранилищах ЕС составляет чуть выше 35 процентов
