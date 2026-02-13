Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/eks-glava-867432589.html
Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане
Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане - 13.02.2026, ПРАЙМ
Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане
Бывший гендиректор группы "Самолет" Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T01:17+0300
2026-02-13T01:17+0300
бизнес
недвижимость
каспийское море
азербайджан
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867432589.jpg?1770934621
ТАШКЕНТ, 13 фев - ПРАЙМ. Бывший гендиректор группы "Самолет" Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в Азербайджане, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Агаларов. "У Елистратова и его партнеров примерно 500 тысяч квадратных метров", - сообщил предприниматель. При этом всего, по словам Агаларова, в настоящее время в стройке в рамках курорта находится 3 миллиона "квадратов", а объем запроектированной перспективной недвижимости достигает 30 миллионов квадратных метров. Он также добавил, что компания Елистратова высказала заинтересованность и в проекте под брендом Sea Breeze на водохранилище Червак, который в настоящее время запускается в Узбекистане.   
каспийское море
азербайджан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, каспийское море, азербайджан, узбекистан
Бизнес, Недвижимость, Каспийское море, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН
01:17 13.02.2026
 
Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане

Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze в Азербайджане

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 13 фев - ПРАЙМ. Бывший гендиректор группы "Самолет" Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в Азербайджане, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Агаларов.
"У Елистратова и его партнеров примерно 500 тысяч квадратных метров", - сообщил предприниматель.
При этом всего, по словам Агаларова, в настоящее время в стройке в рамках курорта находится 3 миллиона "квадратов", а объем запроектированной перспективной недвижимости достигает 30 миллионов квадратных метров.
Он также добавил, что компания Елистратова высказала заинтересованность и в проекте под брендом Sea Breeze на водохранилище Червак, который в настоящее время запускается в Узбекистане.   
 
БизнесНедвижимостьКаспийское мореАЗЕРБАЙДЖАНУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала