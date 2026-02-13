https://1prime.ru/20260213/eks-glava-867432589.html

Экс-глава "Самолета" может стать соинвестором курорта в Азербайджане

бизнес

недвижимость

каспийское море

азербайджан

узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 фев - ПРАЙМ. Бывший гендиректор группы "Самолет" Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в Азербайджане, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Агаларов. "У Елистратова и его партнеров примерно 500 тысяч квадратных метров", - сообщил предприниматель. При этом всего, по словам Агаларова, в настоящее время в стройке в рамках курорта находится 3 миллиона "квадратов", а объем запроектированной перспективной недвижимости достигает 30 миллионов квадратных метров. Он также добавил, что компания Елистратова высказала заинтересованность и в проекте под брендом Sea Breeze на водохранилище Червак, который в настоящее время запускается в Узбекистане.

