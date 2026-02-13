https://1prime.ru/20260213/eksperty-867433653.html

Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров

Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров - 13.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров

Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T02:26+0300

2026-02-13T02:26+0300

2026-02-13T03:05+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867433653.jpg?1770941126

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается", - предупредили эксперты. Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. "Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность", - предупреждают в "Мошеловке". Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца. "Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица", - заключили эксперты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес