Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/eksperty-867433653.html
Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров
Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров - 13.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров
Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T02:26+0300
2026-02-13T03:05+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867433653.jpg?1770941126
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается", - предупредили эксперты. Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами. Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. "Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность", - предупреждают в "Мошеловке". Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца. "Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица", - заключили эксперты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
02:26 13.02.2026 (обновлено: 03:05 13.02.2026)
 
Эксперты предупредили о схеме мошенников с распродажей автотоваров

"Мошеловка": мошенники обманывают россиян, создавая объявления о продаже автотоваров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о "срочной распродаже автотоваров со склада" по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается", - предупредили эксперты.
Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. "Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность", - предупреждают в "Мошеловке".
Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца.
"Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица", - заключили эксперты.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала