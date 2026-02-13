https://1prime.ru/20260213/ekvador-867433391.html

В Эквадоре сына экс-вице-президента приговорили к пяти годам тюрьмы

В Эквадоре сына экс-вице-президента приговорили к пяти годам тюрьмы - 13.02.2026, ПРАЙМ

В Эквадоре сына экс-вице-президента приговорили к пяти годам тюрьмы

13.02.2026

МЕХИКО, 13 фев - ПРАЙМ. Суд в Эквадоре приговорил Франсиско Себастьяна Баррейро Абада, сына бывшего вице-президента страны Вероники Абад, к пяти годам лишения свободы по делу о торговле влиянием, сообщила генеральная прокуратура республики. "Генеральная прокуратура государства добилась приговора к пяти годам лишения свободы в отношении Франсиско Себастьяна Б. А. Суд по уголовным гарантиям, рассматривавший дело, признал его виновным в совершении преступления - предложения осуществить торговлю влиянием - в качестве прямого исполнителя", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях надзорного органа. Помимо тюремного срока, суд назначил ему штраф в размере 12 базовых окладов, лишил его политических прав на 10 лет и обязал принести публичные извинения. Приговор был оглашен устно после более чем трех недель совещания судей, в ходе которого анализировались представленные прокуратурой доказательства. По данным следствия, 8 декабря 2023 года в одном из отелей Кито осужденный предложил потерпевшему должность в аппарате вице-президента в обмен на передачу 1700 долларов из ежемесячной зарплаты в 3200 долларов. В качестве гарантии выплаты заявителя обязали подписать вексель на 30 600 долларов сроком на один год. Позднее, после увольнения потерпевшего, документ был уничтожен, как утверждает прокуратура, в офисе осужденного в Куэнке. В материалах дела фигурируют результаты экспертизы телефонной записи, где обсуждалась передача денег, отчеты о наблюдении и иные доказательства. Второй фигурант дела находится в розыске, его процесс приостановлен. Преступление квалифицировано по статье 286 уголовного кодекса Эквадора, предусматривающей наказание от трех до пяти лет лишения свободы. Осужденный является родственником бывшего вице-президента Вероники Абад. Отношения между Абад и действующим президентом Даниэлем Нобоа сопровождались публичными разногласиями и политическим конфликтом в период их совместной работы в исполнительной власти. Абад заявляла о давлении и нарушении своих полномочий, в то время как администрация президента отрицала политическую подоплеку происходящего.

2026

