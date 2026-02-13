https://1prime.ru/20260213/energoblok-867432862.html

Второй энергоблок чешской АЭС "Темелин" остановят на два месяца

ПРАГА, 13 фев – ПРАЙМ. Второй энергоблок расположенной на юго-западе Чехии АЭС "Темелин" будет планово остановлен для замены части топлива и проверки турбин и систем безопасности в пятницу на два месяца, сообщил в четверг пресс-секретарь станции Марек Свитак. "Замена части топлива, проверки турбин и систем безопасности, около 80 видов работ по модернизации оборудования и систем - это лишь некоторые из наиболее важных работ, которые будут выполнены инженерами-энергетиками во время плановой остановки второго энергоблока АЭС "Темелин". Кроме того, будет осуществлен переход к заключительной фазе более длительного топливного цикла", - сказал Свитак журналистам. По словам пресс-секретаря, энергоблок будет отключен от системы передачи в пятницу вечером. В общей сложности специалисты энергохолдинга ČEZ во время остановки планируют выполнить более 18 тысяч работ, на которые предварительно зарезервировано около двух месяцев. В ремонтно-профилактических работах на блоке будет задействовано около тысячи специалистов. В Чехии действуют две атомные станции - "Дукованы", расположенная на юго-востоке страны, и "Темелин", расположенная на юго-западе республики. Обе АЭС были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт. Обе чешские станции произвели в минувшем году рекордные 32 066 тераватт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель за один календарный год. Таким образом, из атомных источников покрывается примерно половина потребностей в электроэнергии населения и предприятий республики.

