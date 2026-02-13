Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запас газа в хранилищах ЕС составляет чуть выше 35 процентов - 13.02.2026, ПРАЙМ
Запас газа в хранилищах ЕС составляет чуть выше 35 процентов
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Запас газа в хранилищах ЕС на середину февраля составляет чуть более 35%, заявили РИА Новости в Еврокомиссии. "Текущий уровень запасов подземного газа (в целом по ЕС) составляет 35,2%", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Запас газа в хранилищах ЕС на середину февраля составляет чуть более 35%, заявили РИА Новости в Еврокомиссии.
"Текущий уровень запасов подземного газа (в целом по ЕС) составляет 35,2%", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
