Запас газа в хранилищах ЕС составляет чуть выше 35 процентов

2026-02-13T18:22+0300

энергетика

газ

ес

еврокомиссия

в мире

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Запас газа в хранилищах ЕС на середину февраля составляет чуть более 35%, заявили РИА Новости в Еврокомиссии. "Текущий уровень запасов подземного газа (в целом по ЕС) составляет 35,2%", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

