ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму

ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму

Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. Европа третий год подряд сокращала импорт российского газа в денежном выражении, по сравнению с предыдущим годом сумма сократилась еще на 13%. На меньшую сумму ЕС закупался в прошлый раз в 2020 году - тогда сумма составляла 7,8 миллиарда евро. Максимальными закупки за рассматриваемый период были в 2022 году - тогда они достигали 47,2 миллиарда евро.

