https://1prime.ru/20260213/evrostat-867445066.html
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму
Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:27+0300
2026-02-13T13:27+0300
2026-02-13T13:27+0300
энергетика
газ
россия
европа
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. Европа третий год подряд сокращала импорт российского газа в денежном выражении, по сравнению с предыдущим годом сумма сократилась еще на 13%. На меньшую сумму ЕС закупался в прошлый раз в 2020 году - тогда сумма составляла 7,8 миллиарда евро. Максимальными закупки за рассматриваемый период были в 2022 году - тогда они достигали 47,2 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20260212/gazprom-867408781.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, европа, ес, евростат
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Евростат
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму
Евросоюз потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро