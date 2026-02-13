https://1prime.ru/20260213/evrostat-867448001.html
ЕС нарастил импорт удобрений из России на треть
ЕС нарастил импорт удобрений из России на треть
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в декабре прошлого года нарастил импорт удобрений из России на треть - до максимума за полгода, поставки за весь год также немного подросли, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, за декабрь ЕС импортировал из России удобрений на 212,5 миллиона евро, что на 36,4% больше, чем в декабре 2024 года, и в 1,8 раза больше, чем в ноябре. Больше всего удобрений в декабре покупали Польша - 77,03 миллиона евро (+35% за год), Франция - 22,5 миллиона (-17%), Испания - 21,5 миллиона (рост в 5,5 раза), Германия - 20,6 миллиона (+31%) и Словения - 14,7 миллиона (рост в 2,1 раза). Прервались в декабре покупки Финляндией, Грецией и Словакией. За весь год европейцы закупили у россиян удобрений на 1,74 миллиарда евро - на 3,7% больше. чем в предыдущем году. Такие объемы стали максимальными с 2022 года, тогда они составляли 2,56 миллиарда евро. Лидерами по итогам двенадцати месяцев стали Польша (632,4 миллиона евро), Германия (181,4 миллиона), Испания (133,9 миллиона), Румыния (128,6 миллиона) и Франция (126,7 миллиона). При этом доля России в импорте удобрений объединением по итогам всего 2025 года составила 22,1% против 25,8% годом ранее.
