https://1prime.ru/20260213/finlyandiya-867437596.html
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе
Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T07:56+0300
2026-02-13T07:56+0300
2026-02-13T07:56+0300
мировая экономика
финский залив
балтийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние десять лет. "Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.Последний такой крупный ледяной покров наблюдался зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была покрыта льдом. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что в настоящее время количество льда в Финском заливе значительно превышает средние показатели зим за последние два десятилетия. В прошлую пятницу сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" им. Канта, Николай Белов, сообщил РИА Новости, что замерзание Балтийского моря связано с продолжительным морозным периодом, удерживающимся в Калининградской области уже больше месяца. Он уточнил, что обледенение Балтийского моря происходит неравномерно. В районах с мелководьем, таких как Пионерский, ледяное покрытие достигло более 100 метров. В местах с большей глубиной, как Светлогорск и Зеленоградск, лед короче из-за ветра, который не позволяет ему закрепляться.
https://1prime.ru/20250210/finlyandiya-854802161.html
https://1prime.ru/20260207/suda-867272226.html
финский залив
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_5a7cfe33418f42e30a23571122e76591.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финский залив, балтийское море
Мировая экономика, Финский залив, Балтийское море
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе
Helsingin Sanomat: Финский залив ждет самое сильное за последние десять лет обледенение
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние десять лет.
"Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе
, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.
Финляндия направила самолеты в Финский залив из-за инцидента с танкером
Последний такой крупный ледяной покров наблюдался зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря
была покрыта льдом. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что в настоящее время количество льда в Финском заливе значительно превышает средние показатели зим за последние два десятилетия.
В прошлую пятницу сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" им. Канта, Николай Белов, сообщил РИА Новости, что замерзание Балтийского моря связано с продолжительным морозным периодом, удерживающимся в Калининградской области уже больше месяца.
Он уточнил, что обледенение Балтийского моря происходит неравномерно. В районах с мелководьем, таких как Пионерский, ледяное покрытие достигло более 100 метров. В местах с большей глубиной, как Светлогорск и Зеленоградск, лед короче из-за ветра, который не позволяет ему закрепляться.
Два грузовых судна, столкнувшиеся в Финском заливе, продолжили движение