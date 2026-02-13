Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе - 13.02.2026
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе
Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние десять лет. "Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.Последний такой крупный ледяной покров наблюдался зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была покрыта льдом. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что в настоящее время количество льда в Финском заливе значительно превышает средние показатели зим за последние два десятилетия. В прошлую пятницу сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" им. Канта, Николай Белов, сообщил РИА Новости, что замерзание Балтийского моря связано с продолжительным морозным периодом, удерживающимся в Калининградской области уже больше месяца. Он уточнил, что обледенение Балтийского моря происходит неравномерно. В районах с мелководьем, таких как Пионерский, ледяное покрытие достигло более 100 метров. В местах с большей глубиной, как Светлогорск и Зеленоградск, лед короче из-за ветра, который не позволяет ему закрепляться.
07:56 13.02.2026
 
"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Helsingin Sanomat: Финский залив ждет самое сильное за последние десять лет обледенение

МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние десять лет.
"Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.
Последний такой крупный ледяной покров наблюдался зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была покрыта льдом. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что в настоящее время количество льда в Финском заливе значительно превышает средние показатели зим за последние два десятилетия.
В прошлую пятницу сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" им. Канта, Николай Белов, сообщил РИА Новости, что замерзание Балтийского моря связано с продолжительным морозным периодом, удерживающимся в Калининградской области уже больше месяца.
Он уточнил, что обледенение Балтийского моря происходит неравномерно. В районах с мелководьем, таких как Пионерский, ледяное покрытие достигло более 100 метров. В местах с большей глубиной, как Светлогорск и Зеленоградск, лед короче из-за ветра, который не позволяет ему закрепляться.
