https://1prime.ru/20260213/finlyandiya-867437596.html

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T07:56+0300

2026-02-13T07:56+0300

2026-02-13T07:56+0300

мировая экономика

финский залив

балтийское море

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg

МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. Согласно информации из финской газеты Helsingin Sanomat, Финскому заливу в этом году грозит рекордное обледенение, которое может стать крупнейшим за последние десять лет. "Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.Последний такой крупный ледяной покров наблюдался зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была покрыта льдом. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что в настоящее время количество льда в Финском заливе значительно превышает средние показатели зим за последние два десятилетия. В прошлую пятницу сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" им. Канта, Николай Белов, сообщил РИА Новости, что замерзание Балтийского моря связано с продолжительным морозным периодом, удерживающимся в Калининградской области уже больше месяца. Он уточнил, что обледенение Балтийского моря происходит неравномерно. В районах с мелководьем, таких как Пионерский, ледяное покрытие достигло более 100 метров. В местах с большей глубиной, как Светлогорск и Зеленоградск, лед короче из-за ветра, который не позволяет ему закрепляться.

https://1prime.ru/20250210/finlyandiya-854802161.html

https://1prime.ru/20260207/suda-867272226.html

финский залив

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финский залив, балтийское море