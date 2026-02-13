Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму выявили ячейку международной террористической организации - 13.02.2026
В Крыму выявили ячейку международной террористической организации
В Крыму выявили ячейку международной террористической организации - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Крыму выявили ячейку международной террористической организации
Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T10:23+0300
2026-02-13T10:23+0300
общество
россия
рф
крым
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе республики Крым пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении. Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата. По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
https://1prime.ru/20260115/agent-866517336.html
рф
крым
общество, россия, рф, крым, фсб
Общество , РОССИЯ, РФ, КРЫМ, ФСБ
10:23 13.02.2026
 
В Крыму выявили ячейку международной террористической организации

ФСБ в Крыму выявила ячейку террористической организации, вербовавшую мусульман

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе республики Крым пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
