В Крыму выявили ячейку международной террористической организации

В Крыму выявили ячейку международной террористической организации

2026-02-13

общество

россия

рф

крым

фсб

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе республики Крым пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении. Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата. По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

рф

крым

2026

Новости

