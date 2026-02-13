Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/ft-867438921.html
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT - 13.02.2026, ПРАЙМ
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT
Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T08:46+0300
2026-02-13T08:46+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские потребители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Дональд Трамп планирует снизить некоторые пошлины на стальные и алюминиевые изделия", - говорится в материале издания. По словам источников, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указывают на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета пишет, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США. Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362382.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
08:46 13.02.2026
 
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT

FT: Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские потребители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Дональд Трамп планирует снизить некоторые пошлины на стальные и алюминиевые изделия", - говорится в материале издания.
По словам источников, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указывают на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета пишет, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США.
Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
Американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей
10 февраля, 21:29
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала