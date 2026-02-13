https://1prime.ru/20260213/ft-867438921.html
Трамп снизит ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия, пишет FT
2026-02-13T08:46+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские потребители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Дональд Трамп планирует снизить некоторые пошлины на стальные и алюминиевые изделия", - говорится в материале издания. По словам источников, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указывают на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета пишет, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США. Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
