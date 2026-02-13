https://1prime.ru/20260213/gaz-867461725.html

Цены на газ в Европе снизились на два процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу на 2% - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу на 2% - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 394,6 доллара (-2,6%). Ценовой минимум составил 392,2 доллара (-3,2%), ценовой максимум - 401,8 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 397,3 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 405,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

