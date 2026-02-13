https://1prime.ru/20260213/germaniya-867436897.html

Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине

Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ

Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине

На брифинге НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус удивил присутствующих своим неожиданным поведением после выступления по поводу помощи... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T07:05+0300

2026-02-13T07:05+0300

2026-02-13T07:05+0300

общество

мировая экономика

германия

украина

брюссель

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846225586_0:301:2047:1452_1920x0_80_0_0_66fe98fa73859b0c45877cde0d3b4f64.jpg

МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. На брифинге НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус удивил присутствующих своим неожиданным поведением после выступления по поводу помощи Украине. Это можно увидеть на видеозаписи мероприятия. На видео зафиксировано, как Писториус внезапно прервал свою речь после обещания помочь Украине, отвернулся от аудитории и начал кашлять. Затем он вновь повернулся к залу и произнес слова, которые вызвали смех среди присутствующих."Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена — Прим. Ред.). Я простудился", — сказал он. Затем Писториус продолжил свою речь, стараясь игнорировать посторонние звуки. Через короткое время в кадр попал удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, который внимательнее всматривался в Писториуса. Ранее Борис Писториус привлек внимание, употребив выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь", чтобы призвать сохранять позитивный настрой и решимость, несмотря на растущие военные расходы Германии. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружения для возможного вооруженного конфликта на континенте в связи с предполагаемой угрозой со стороны России.

https://1prime.ru/20260213/germaniya-867435577.html

https://1prime.ru/20260212/germaniya-867429854.html

германия

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, германия, украина, брюссель, нато