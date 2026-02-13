Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине - 13.02.2026
Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине
Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине
На брифинге НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус удивил присутствующих своим неожиданным поведением после выступления по поводу помощи... | 13.02.2026
2026-02-13T07:05+0300
2026-02-13T07:05+0300
общество
мировая экономика
германия
украина
брюссель
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846225586_0:301:2047:1452_1920x0_80_0_0_66fe98fa73859b0c45877cde0d3b4f64.jpg
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. На брифинге НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус удивил присутствующих своим неожиданным поведением после выступления по поводу помощи Украине. Это можно увидеть на видеозаписи мероприятия. На видео зафиксировано, как Писториус внезапно прервал свою речь после обещания помочь Украине, отвернулся от аудитории и начал кашлять. Затем он вновь повернулся к залу и произнес слова, которые вызвали смех среди присутствующих."Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена — Прим. Ред.). Я простудился", — сказал он. Затем Писториус продолжил свою речь, стараясь игнорировать посторонние звуки. Через короткое время в кадр попал удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, который внимательнее всматривался в Писториуса. Ранее Борис Писториус привлек внимание, употребив выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь", чтобы призвать сохранять позитивный настрой и решимость, несмотря на растущие военные расходы Германии. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружения для возможного вооруженного конфликта на континенте в связи с предполагаемой угрозой со стороны России.
германия
украина
брюссель
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество , мировая экономика, германия, украина, брюссель, нато
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Брюссель, НАТО
07:05 13.02.2026
 
Писториус необычно себя повел после слов о помощи Украине

Министр обороны ФРГ Писториус закашлялся после слов об оказании помощи Украине

© Фото : Bundeswehr/Norman JankowskiМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© Фото : Bundeswehr/Norman Jankowski
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. На брифинге НАТО в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус удивил присутствующих своим неожиданным поведением после выступления по поводу помощи Украине. Это можно увидеть на видеозаписи мероприятия.
На видео зафиксировано, как Писториус внезапно прервал свою речь после обещания помочь Украине, отвернулся от аудитории и начал кашлять. Затем он вновь повернулся к залу и произнес слова, которые вызвали смех среди присутствующих.
СМИ: Мерц задумал отомстить Макрону из-за Украины
СМИ: Мерц задумал отомстить Макрону из-за Украины
05:45
"Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена — Прим. Ред.). Я простудился", — сказал он.
Затем Писториус продолжил свою речь, стараясь игнорировать посторонние звуки. Через короткое время в кадр попал удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, который внимательнее всматривался в Писториуса.
Ранее Борис Писториус привлек внимание, употребив выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь", чтобы призвать сохранять позитивный настрой и решимость, несмотря на растущие военные расходы Германии. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружения для возможного вооруженного конфликта на континенте в связи с предполагаемой угрозой со стороны России.
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию
Вчера, 22:14
 
ОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАБрюссельНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала