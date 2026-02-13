https://1prime.ru/20260213/gosdolg-867432292.html

Внешний госдолг России достиг 61,97 миллиарда долларов

2026-02-13T00:46+0300

экономика

мировая экономика

рф

антон силуанов

минфин рф

минфин

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 миллиарда долларов, что произошло впервые с 2006 года, выяснило РИА Новости. Так, на 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 миллиарда долларов, а уже на 1 января 2007 года 52 миллиарда и далее не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Минфина РФ. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

