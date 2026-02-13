https://1prime.ru/20260213/gosduma-867434387.html
В Госдуме предложили закрепить выплаты супругам, прожившим в браке 50 лет
В Госдуме предложили закрепить выплаты супругам, прожившим в браке 50 лет - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили закрепить выплаты супругам, прожившим в браке 50 лет
Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T04:03+0300
2026-02-13T04:03+0300
2026-02-13T04:03+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов напомнил, что в феврале прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей - к 40-летию брака, 50 тысяч рублей - к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.
"Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета, нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", - сказал Нилов.
По его словам, также в обязательном порядке необходимо сохранить существующие региональные выплаты, как это делается, например, в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.
"На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается", - добавил глава думского комитета.
Нилов подчеркнул, что продолжительный брак - это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир общества. По его мнению, официальное внимание семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.
"Такие выплаты - это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей - это реализация государственной семейной политики", - заключил парламентарий.
В Госдуме предложили закрепить выплаты супругам, прожившим в браке 50 лет
Депутат Нилов призвал закрепить выплаты супругам, прожившим в браке не менее 50 лет
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов напомнил, что в феврале прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей - к 40-летию брака, 50 тысяч рублей - к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.
"Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета, нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", - сказал Нилов.
По его словам, также в обязательном порядке необходимо сохранить существующие региональные выплаты, как это делается, например, в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.
"На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается", - добавил глава думского комитета.
Нилов подчеркнул, что продолжительный брак - это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир общества. По его мнению, официальное внимание семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.
"Такие выплаты - это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей - это реализация государственной семейной политики", - заключил парламентарий.